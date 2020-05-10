В Санкт-Петербурге продлили действие ограничительных мер до лета

Ограничительные меры, введенных в Санкт-Петербурге в связи с распространением коронавирусной инфекции, продлили до 31 мая. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу администрации городa. Как заявил губернатор Александр Беглов, это решение былo принятo в связи c ухудшением эпидобстановки в северной столице.

Кроме того, с предстоящего вторника, 12 мая, как и москвичи, жители Санкт-Петербурга будут обязаны носить маски и перчатки в общественных местах, в том числе магазинах и общественном транспорте.

Напомним, в Москве ношение средств защиты в общественных местах и транспорте будет обязательным с 12 мая. Нарушителей масочного режима будут штрафовать в зависимости от того, где горожанин появляется без маски и перчаток, — на сумму от 4 до 5 тысяч рублей.

По данным на 9 мая, в России коронавирусная инфекций выявлена у 198 676 человек. Число жертв COVID-19 - 1 827. Вылечились 31 916 пациентов.

Микробиолог назвал сроки снятия ограничений в регионах из-за коронавируса

Накануне НСН писала, что коэффициент распространения COVID-19 в России снизился до минимума - 1,06. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-2019. В частности, в Москве этот показатель находится на уровне чуть ниже 1,06.

Он рассчитан по формуле из рекомендаций Роспотребнадзора для регионов по ослаблению ограничительных мер.

Для того, чтобы тот или иной регион перешел в первом этапу ослабления ограничений, коэффициент должен составлять не больше 1.

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ФОТО: ФОТО: Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры
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