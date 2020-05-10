В Санкт-Петербурге продлили действие ограничительных мер до лета

Ограничительные меры, введенных в Санкт-Петербурге в связи с распространением коронавирусной инфекции, продлили до 31 мая. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу администрации городa. Как заявил губернатор Александр Беглов, это решение былo принятo в связи c ухудшением эпидобстановки в северной столице.

Кроме того, с предстоящего вторника, 12 мая, как и москвичи, жители Санкт-Петербурга будут обязаны носить маски и перчатки в общественных местах, в том числе магазинах и общественном транспорте.

Напомним, в Москве ношение средств защиты в общественных местах и транспорте будет обязательным с 12 мая. Нарушителей масочного режима будут штрафовать в зависимости от того, где горожанин появляется без маски и перчаток, — на сумму от 4 до 5 тысяч рублей.

По данным на 9 мая, в России коронавирусная инфекций выявлена у 198 676 человек. Число жертв COVID-19 - 1 827. Вылечились 31 916 пациентов.