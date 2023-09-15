«Романы или скандалы?»: Астролог Левин указал на «проделки» ретроградного Меркурия
Астролог Михаил Левин в эфире НСН заявил, что ретроградный Меркурий нельзя напрямую винить в лишних эмоциях, но в такие периоды стоит опасаться возвращения «прошлого».
Ретроградный Меркурий нельзя винить в лишних эмоциях и скандалах, но в эти периоды стоит опасаться возвращения «прошлого» - старых друзей или романов, рассказал астролог Михаил Левин в беседе с НСН. Ретроградный Меркурий, который стартовал 23 августа, заканчивается 15 сентября. Новая «волна» ожидается к Новому году, предупредил Левин.
«Ретроградный Меркурий оказывает очень слабое влияние на эмоциональное состояние человека, потому что это планета не связана с эмоциями, а связана с мышлением – контракты, покупки и так далее. Другое дело, что ретроградный Меркурий может возвращать старые ситуации. То есть, приходят старые друзья, старые романы. Это само событие оказывает влияние на эмоции, так как это отношение человека к изменениям», - отметил он.
По его словам, Меркурий не очень сильно влияет на психическое состояние человека, он не может приводить к скандалам напрямую.
«Человек привык списывать все свое на кого-то другого, это нормальное явление. Все виноваты в том, что он поступил каким-то образом, «я устроил скандал, ты в этом виноват». Уберете ретроградный Меркурий, найдется еще что-то. Меркурий не очень сильно влияет на психическое состояние. Меняет направление движения Меркурий уже в ночь с сегодня на завтра. Следующий ретроградный Меркурий будет 13 декабря, он продлится до 2 января», - предупредил астролог.
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