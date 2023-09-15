«Романы или скандалы?»: Астролог Левин указал на «проделки» ретроградного Меркурия

«Ретроградный Меркурий оказывает очень слабое влияние на эмоциональное состояние человека, потому что это планета не связана с эмоциями, а связана с мышлением – контракты, покупки и так далее. Другое дело, что ретроградный Меркурий может возвращать старые ситуации. То есть, приходят старые друзья, старые романы. Это само событие оказывает влияние на эмоции, так как это отношение человека к изменениям», - отметил он.

По его словам, Меркурий не очень сильно влияет на психическое состояние человека, он не может приводить к скандалам напрямую.

«Человек привык списывать все свое на кого-то другого, это нормальное явление. Все виноваты в том, что он поступил каким-то образом, «я устроил скандал, ты в этом виноват». Уберете ретроградный Меркурий, найдется еще что-то. Меркурий не очень сильно влияет на психическое состояние. Меняет направление движения Меркурий уже в ночь с сегодня на завтра. Следующий ретроградный Меркурий будет 13 декабря, он продлится до 2 января», - предупредил астролог.

Ранее астрологи, опрошенные «Радиоточкой НСН», опровергли информацию, что одни знаки зодиака подходят для флирта, другие – для секса, а третьи – для брака.



