РФ направила в ЕС документы для взаимного признания COVID-сертификатов

Министерство здравоохранения России передало в представительство Европейского союза документы для взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса. Это было сделано по итогам двусторонних консультаций по данному вопросу ещё в сентябре, заявили сегодня в пресс-службе Минздрава.

Там уточнили, что в представительстве ЕС подтвердили их получение 30 сентября. В Минздраве также рассказали, что сейчас идёт процесс согласования деталей визита представителей Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) с целью сертификации российского препарата «Спутник V», отмечает RT.

Ранее посол Евросоюза в Москве Маркус Эдерер заявил РБК, что Россия якобы до сих пор не предоставила Еврокомиссии документы, необходимые для взаимного признания COVID-сертификатов.

