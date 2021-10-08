РФ направила в ЕС документы для взаимного признания COVID-сертификатов
Министерство здравоохранения России передало в представительство Европейского союза документы для взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса. Это было сделано по итогам двусторонних консультаций по данному вопросу ещё в сентябре, заявили сегодня в пресс-службе Минздрава.
Там уточнили, что в представительстве ЕС подтвердили их получение 30 сентября. В Минздраве также рассказали, что сейчас идёт процесс согласования деталей визита представителей Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) с целью сертификации российского препарата «Спутник V», отмечает RT.
Ранее посол Евросоюза в Москве Маркус Эдерер заявил РБК, что Россия якобы до сих пор не предоставила Еврокомиссии документы, необходимые для взаимного признания COVID-сертификатов.
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