ВОЗ: За сутки коронавирусом заразились 196 тысяч человек

Таким образом, общее число заразившихся инфекцией, по данным организации, превысило 12,9 млн человек. За минувшие сутки умерли 3634 пациента, увеличив общее число летальных исходов до 570 288.

Отмечается, что больше всего случаев заражения зафиксировано на американском континенте - 6 780 428 и Европе - 2 946 104.

ВОЗ объявила вспышку коронавируса нового типа пандемией 11 марта текущего года.

