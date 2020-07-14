ВОЗ: За сутки коронавирусом заразились 196 тысяч человек
Количество случаев заражений коронавирусной инфекции за минувшие сутки увеличилось на 196 тысяч. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщает РИА Новости.
Таким образом, общее число заразившихся инфекцией, по данным организации, превысило 12,9 млн человек. За минувшие сутки умерли 3634 пациента, увеличив общее число летальных исходов до 570 288.
Отмечается, что больше всего случаев заражения зафиксировано на американском континенте - 6 780 428 и Европе - 2 946 104.
ВОЗ объявила вспышку коронавируса нового типа пандемией 11 марта текущего года.
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Заразились
740 тыс.+6 248 / сут.
Умерли
11 614+175 / сут.
Выздоровели
513 тыс.+8 804 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru