Зарубежные курорты недоступны, на российских – аншлаг

Первые восемь стран, готовые принимать российских туристов, названы в пресс-центре НСН. Это Турция, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и Арабские Эмираты, - сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. По ее словам, эти страны являются безусловными туристическими направлениями и пользуются повышенным спросом на российском рынке, а, кроме того, соответствуют принципу взаимности, который неоднократно упоминался представителями российского правительства как один из основных для принятия решений о возобновлении сообщения, прерванного из-за пандемии коронавируса. По словам г-жи Ломидзе, названные страны готовы принимать российских туристов на довольно необременительных условиях. Практически все они потребуют от прибывающих справку об отсутствии COVID.

Впрочем, до первых полетов за границу, в том числе в названные АТОР страны, еще далеко. 15 июля должен появиться официальный список стран, с которыми авиасообщение возобновится в ближайшее время. Он должен быть сформирован Министерством транспорта на основе тех рекомендаций, который выдал Роспотребнадзор. Однако это не означает, что 16 июля туда полетят рейсы, - предупредила Майя Ломидзе. После формального открытия границ должны завершиться различные согласования, - пояснила она. Что касается туроператоров, то они готовы полностью возобновить продажи туров за рубеж после открытия границ за 2-4 недели. А в случае с теми странами, которые уже сейчас готовы принимать наших туристов, продажи могут начаться и в течение недели с момента начала полетов, - заверила Майя Ломидзе.

Пока что в России по-прежнему действует запрет на международные авиаперелеты, введенный в конце марта из-за пандемии коронавируса и продленный до 1 августа. В отсутствие возможности для отдыха за рубежом россияне устремились на курорты Кубани и Крыма. Туристический сезон уже можно назвать состоявшимся: на российских курортах аншлаг, - заявила Майя Ломидзе. В этом году российские курорты могут получить до 15% больше туристов, чем в прошлом, и даже в случае частичного открытия границ обрушения спроса на внутреннем рынке не произойдет, - убеждена исполнительный директор АТОР.

Стоимость отдыха на российских курортах, как утверждают участники рынка, если и выросла в этом году, то совсем незначительно. Самый бюджетный вариант, по оценке АТОР, обойдется в 24 тысячи рублей на двоих с питанием на неделю. Но самые популярные туры будут примерно в два раза дороже: от 55 до 80 тысяч рублей на двоих на неделю, включая питание, как правило, завтрак, - заявила Ломидзе. А это уже сопоставимо с прошлогодними предложениями отдыха в приличном отеле в той же Турции. И не завтрак, а all inclusive. И тот уровень сервиса, которого, судя по отзывам в интернете, так недостает российским курортам.

