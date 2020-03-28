ВОЗ: Сохраняйте дистанцию в два метра во время коронавируса!

Мелита Вуйнович, представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России обеспокоена тем, что москвичи во время пандемии коронавируса не соблюдают рекомендацию двигаться на расстоянии друг с другом или находиться в магазинах, очередях на расстоянии около двух метров, передает РИА «Новости».

«Нельзя игнорировать это правило. Эпидемия набирает скорость, это как гонка. Но мы можем ее остановить, соблюдая рекомендации», — отметила Вуйнович.

По ее мнению, если игнорировать рекомендации ВОЗ, заболеваемость коронавирусом в России резко увеличится.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал в эфире НСН, когда в России будет пик заболеваемости коронавирусом COVID-19. Эксперт указал сроки, когда наступит всплеск заболеваемости россиян.

«Думаю, пика заболеваемости можно ждать через месяц, может, немного больше. В России пандемия идет медленно. Но, правда, в такой стране как Италия три-четыре недели тому назад тоже все выглядело несерьезно, а сейчас там значительная катастрофа», - отметил специалист.

