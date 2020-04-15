ВОЗ: Рост числа заразившихся COVID-19 в РФ на этой неделе продолжится
Рост числа заразившихся коронавирусной инфекцией в России продолжится на этой неделе. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Ранее она сообщила, что пик пандемии коронавируса в нашей стране будет пройден быстрее, если удастся остановить передачу COVID-19 между людьми. Для этого, как отметила Вуйнович, необходимо соблюдать социальную дистанцию.
В свою очередь, доктор биологических наук Михаил Кирпичников высказал предположение о том, что пик COVID-19 в России придется на последнюю декаду апреля, в преддверии майских праздников.
Ранее стало известно, что число зараженных коронавирусом в России за последние сутки выросло на 3 388. Об этом сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения инфекции в РФ. Как пишет Ura.ru, таким образом общее число официально зарегистрированных случаев COVID-19 в нашей стране превысило 24 тысячи человек. Жертвами коронавируса стали 198.
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