ВОЗ: Рост числа заразившихся COVID-19 в РФ на этой неделе продолжится

Рост числа заразившихся коронавирусной инфекцией в России продолжится на этой неделе. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

Ранее она сообщила, что пик пандемии коронавируса в нашей стране будет пройден быстрее, если удастся остановить передачу COVID-19 между людьми. Для этого, как отметила Вуйнович, необходимо соблюдать социальную дистанцию.

В свою очередь, доктор биологических наук Михаил Кирпичников высказал предположение о том, что пик COVID-19 в России придется на последнюю декаду апреля, в преддверии майских праздников.