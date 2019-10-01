ВОЗ: Продолжительность жизни россиян достигла исторического максимума

Во Всероссийской организации здравоохранения (ВОЗ) отметили рост жизни россиян и заявили, что в 2018 году продолжительность жизни в РФ достигла исторического максимума.

По данным организации, за прошлый год длительность жизни составила почти 68 лет для мужчин и 78 лет для женщин.