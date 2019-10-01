ВОЗ: Продолжительность жизни россиян достигла исторического максимума

1 октября 201923:24

Во Всероссийской организации здравоохранения (ВОЗ) отметили рост жизни россиян и заявили, что в 2018 году продолжительность жизни в РФ достигла исторического максимума.

По данным организации, за прошлый год длительность жизни составила почти 68 лет для мужчин и 78 лет для женщин.

Врачи рассказали о простом тесте на продолжительность жизни

В ВОЗ связали такую статистику с увеличением контроля за алкоголем в РФ. В частности, в организации отметили введение минимальной розничной цены на водку и другой алкоголь, ограничение продажи алкоголя в позднее время и другое.

Так, по данным ВОЗ, потребление алкоголя на душу населения снизилось на 43%. Кроме того, сократилась смертность в стране – на 39% и на 36% у мужчин и женщин соответственно.

Ранее о составляющих долголетия в эфире НСН рассказал врач-геронтолог, профессор Юрий Конев.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:ВозЗдоровьеПродолжительность Жизни