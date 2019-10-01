ВОЗ: Продолжительность жизни россиян достигла исторического максимума
Во Всероссийской организации здравоохранения (ВОЗ) отметили рост жизни россиян и заявили, что в 2018 году продолжительность жизни в РФ достигла исторического максимума.
По данным организации, за прошлый год длительность жизни составила почти 68 лет для мужчин и 78 лет для женщин.
В ВОЗ связали такую статистику с увеличением контроля за алкоголем в РФ. В частности, в организации отметили введение минимальной розничной цены на водку и другой алкоголь, ограничение продажи алкоголя в позднее время и другое.
Так, по данным ВОЗ, потребление алкоголя на душу населения снизилось на 43%. Кроме того, сократилась смертность в стране – на 39% и на 36% у мужчин и женщин соответственно.
Ранее о составляющих долголетия в эфире НСН рассказал врач-геронтолог, профессор Юрий Конев.
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