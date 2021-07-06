ВОЗ: Пандемия COVID-19 находится на очень опасной стадии

Пандемия коронавирусной инфекции, несмотря на прогресс в борьбе с заболеванием, находится на очень опасной стадии. Об этом на заседании совета международного партнёрства по борьбе с пандемией ACT-Accelerator заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Хотя мы достигаем прогресса в контроле над пандемией, она остается на очень опасной стадии», — цитирует Гебрейесуса ТАСС.

По словам главы ВОЗ, единственный выход в борьбе с COVID-19 — поддерживать страны в справедливом распределении средств для защиты, тестирования и лечения, а также вакцин от коронавируса.

Ранее Гебрейсус заявил, что в мире отмечается опасная стадия развития пандемии COVID-19 из-за нового штамма «дельта».

