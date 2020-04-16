ВОЗ обеспокоило распространение коронавируса в РФ

Он отметил, что неблагоприятная ситуация складывается, помимо России, в Великобритании, Турции, Украине и Белоруссии.



Клюге добавил, что следующие недели станут критически важными для Европы. По его словам, континент в данный момент находился «посреди шторма».



По состоянию на 16 апреля в России выявлено почти 28 тысяч инфицированных COVID-19, 232 человека скончались. 2300 человек выздоровели.

