ВОЗ обеспокоило распространение коронавируса в РФ
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила обеспокоенность в связи с распространением коронавируса в России и ряде других стран. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге.
Он отметил, что неблагоприятная ситуация складывается, помимо России, в Великобритании, Турции, Украине и Белоруссии.
Клюге добавил, что следующие недели станут критически важными для Европы. По его словам, континент в данный момент находился «посреди шторма».
По состоянию на 16 апреля в России выявлено почти 28 тысяч инфицированных COVID-19, 232 человека скончались. 2300 человек выздоровели.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru