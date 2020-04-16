В Тюменском военном училище произошла вспышка коронавируса

В Минобороны России подтвердили, что в Тюменском высшем военном инженерном командного училище (ТВВИКУ) произошла вспышка коронавируса. Болезнь была выявлена у 14 военнослужащих и одного гражданского сотрудника.



«Военными медиками все инфицированные военнослужащие и гражданский сотрудник учреждения изолированы и переведены на карантинный режим», - говорится в сообщении оборонного ведомства.



Также сообщается, что состояние всех инфицированных оценивается как нормальное: температура тела нормальная, отсутствуют симптомы заболевания органов дыхания.



Все пациенты находятся под круглосуточным наблюдением военных медиков. Кроме того, пробы были взяты у 352 курсантов — они оказались отрицательными.

