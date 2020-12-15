Володин сообщил о повторном заражении COVID-19 пяти депутатов Госдумы

Пять депутатов Госдумы повторно заразились коронавирусной инфекцией. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, пишет ТАСС.

А в начале декабря он рассказал, что с начала эпидемии коронавирусом переболело 144 парламентария. По его данным, по состоянию на 8 декабря, в больницах находились 15 депутатов.

Депутат Милонов заразился коронавирусом

В свою очередь, лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал зал заседаний Госдумы "красной зоной". Он раскритиковал нижнюю палату за количество депутатов, которые одновременно находятся в зале, отметив, что за рубежом в заседаниях принимают участие «20-30 человек».

Кроме того, Жириновский отметил, что в зале заседаний наблюдается «постоянный саботаж принятия санитарных мер», и предложил давать депутатам специальные костюмы и скафандры, отмечает Ura.ru.


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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:ДепутатыВячеслав ВолодинГосдумаКоронавирус
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