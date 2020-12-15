Володин сообщил о повторном заражении COVID-19 пяти депутатов Госдумы

В свою очередь, лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал зал заседаний Госдумы "красной зоной". Он раскритиковал нижнюю палату за количество депутатов, которые одновременно находятся в зале, отметив, что за рубежом в заседаниях принимают участие «20-30 человек».

Кроме того, Жириновский отметил, что в зале заседаний наблюдается «постоянный саботаж принятия санитарных мер», и предложил давать депутатам специальные костюмы и скафандры, отмечает Ura.ru.



