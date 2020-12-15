Володин сообщил о повторном заражении COVID-19 пяти депутатов Госдумы
Пять депутатов Госдумы повторно заразились коронавирусной инфекцией. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, пишет ТАСС.
А в начале декабря он рассказал, что с начала эпидемии коронавирусом переболело 144 парламентария. По его данным, по состоянию на 8 декабря, в больницах находились 15 депутатов.
В свою очередь, лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал зал заседаний Госдумы "красной зоной". Он раскритиковал нижнюю палату за количество депутатов, которые одновременно находятся в зале, отметив, что за рубежом в заседаниях принимают участие «20-30 человек».
Кроме того, Жириновский отметил, что в зале заседаний наблюдается «постоянный саботаж принятия санитарных мер», и предложил давать депутатам специальные костюмы и скафандры, отмечает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,7 млн+26 689 / сут.
Умерли
47 968+577 / сут.
Выздоровели
2,1 млн+24 813 / сут.
- Комитет Совфеда поддержал лишение депутатов полномочий из-за иностранного гражданства
- Госсервис телемедицины начал работать в России
- Рада продлила на год закон об особом статусе Донбасса
- Тихоокеанский флот РФ получит шесть корветов с «Цирконами»
- Навальный обратится в ФСБ и СК из-за новых публикаций об обстоятельствах его отравления
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru