Володин: Госдума отменит обязательный техосмотр в декабре

«Законопроект был доработан в интересах автовладельцев. <...> Все положительные заключения по законопроекту получены. В понедельник рассмотрим его на Совете Думы. Во вторник — во втором чтении. В среду, 22 декабря, — в третьем», — сообщил Володин.

По его данным, нововведение затронет порядка 50 млн автомобилей и их владельцев.д

Экс-депутат Госдумы и автоэксперт Вячеслав Лысаков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что помимо отмены техосмотров, надо было ужесточать ответственность собственников автомобилей, которые ездят на неисправных машинах.

«Необходимо было одновременно в одном пакете с отменой техосмотра доработать и уточнить страховую, административную, уголовную, если будут жертвы, ответственность автовладельца за техническое состояние машины. Собственник должен отвечать за это, а не ехать в автосервис тогда, когда уже что-то отвалилось. Нужно систематически проверять свое транспортное средство. И вот, если, техническая ошибка стала причиной ДТП, и кто-то пострадал, то будь любезен нести всю полноту ответственности», - заключил он.

