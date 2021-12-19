Володин: Госдума отменит обязательный техосмотр в декабре
Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что есть необходимость принять закон об отмене обязательного техосмотра до конца года. В таком случае документ начнет действовать уже в 2022 году, заявил парламентарий в своем Telegram-канале.
«Законопроект был доработан в интересах автовладельцев. <...> Все положительные заключения по законопроекту получены. В понедельник рассмотрим его на Совете Думы. Во вторник — во втором чтении. В среду, 22 декабря, — в третьем», — сообщил Володин.
По его данным, нововведение затронет порядка 50 млн автомобилей и их владельцев.д
Экс-депутат Госдумы и автоэксперт Вячеслав Лысаков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что помимо отмены техосмотров, надо было ужесточать ответственность собственников автомобилей, которые ездят на неисправных машинах.
«Необходимо было одновременно в одном пакете с отменой техосмотра доработать и уточнить страховую, административную, уголовную, если будут жертвы, ответственность автовладельца за техническое состояние машины. Собственник должен отвечать за это, а не ехать в автосервис тогда, когда уже что-то отвалилось. Нужно систематически проверять свое транспортное средство. И вот, если, техническая ошибка стала причиной ДТП, и кто-то пострадал, то будь любезен нести всю полноту ответственности», - заключил он.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,2 млн+27 967 / сут.
Умерли
297 тыс.+1 023 / сут.
Выздоровели
9,0 млн+32 655 / сут.
- Володин: Госдума отменит обязательный техосмотр в декабре
- Глава МИД Турции заявил о стремящихся подорвать отношения Москвы и Анкары «центрах силы»
- ВОЗ до сих пор не одобрила «Спутник V» из-за недостатка документов
- В России за сутки выявили 27 967 новых случаев COVID-19
- Из-за залитых водой серверов в ГИБДД отменили выдачу прав 19 декабря
- Ученые РАН высказались о гипотезе про искусственное происхождение «омикрона»
- Глава МИД Турции заявил о стремящихся подорвать отношения Москвы и Анкары «центрах силы»
- В ВОЗ объяснили задержку с признанием «Спутника V»
- Выявлена новая схема мошенничества с помощью соцсетей
- В Якутии более 40 тысяч жителей остались без электричества в пятидесятиградусный мороз
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru