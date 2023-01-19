Военная прокуратура проверит действия командира мобилизованных из Ярославля
Военная прокуратура организует проверку действий командира на которого пожаловались мобилизованные из Ярославской области. По их словам, в зоне проведения СВО командир сначала приказал отступать, а после отказался от своих слов. Как пояснили мобилизованные в своём видеообращении, действия командира привели к тому, что их хотят обвинить в дезертирстве.
Как сообщили РИА Новости в правительстве Ярославской области, губернатор региона Михаил Евраев поручил передать жалобу солдат в военную прокуратуру. Проверка уже начата.
Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков сказал в интервью НСН, что Россия в рамках спецоперации может начать наступление в любой момент, однако для него недостаточно ресурсов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru