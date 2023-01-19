Военная прокуратура проверит действия командира мобилизованных из Ярославля

Военная прокуратура организует проверку действий командира на которого пожаловались мобилизованные из Ярославской области. По их словам, в зоне проведения СВО командир сначала приказал отступать, а после отказался от своих слов. Как пояснили мобилизованные в своём видеообращении, действия командира привели к тому, что их хотят обвинить в дезертирстве.