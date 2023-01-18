Путин пообещал отсрочку от службы в армии работникам ОПК

Вопрос об отсрочке от службы гражданам призывного возраста, работающим в сфере оборонно-промышленного комплекса, будет решен в ближайшее время. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с рабочими «Обуховского завода» в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.

«Что касается призывников, которые призываются на срочную службу: с учетом того, что оборонка сейчас загружена, и с учетом того, что вы работаете в три смены и продукция предприятий ОПК в высшей степени востребована, сейчас изучаем, смотрим на возможность предоставить отсрочку и тем, кто должен призываться на срочную военную службу», - сказал Путин.