Путин пообещал отсрочку от службы в армии работникам ОПК
Вопрос об отсрочке от службы гражданам призывного возраста, работающим в сфере оборонно-промышленного комплекса, будет решен в ближайшее время. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с рабочими «Обуховского завода» в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.
«Что касается призывников, которые призываются на срочную службу: с учетом того, что оборонка сейчас загружена, и с учетом того, что вы работаете в три смены и продукция предприятий ОПК в высшей степени востребована, сейчас изучаем, смотрим на возможность предоставить отсрочку и тем, кто должен призываться на срочную военную службу», - сказал Путин.
Глава государства также напомнил, что все работники ОПК не подпали под проведенную ранее частичную мобилизацию.
Ранее Владимир Путин заявил о проблемах с занятостью и оплатой труда в регионах РФ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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