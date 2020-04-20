Водонаева обвинила Охлобыстина: «Из-за таких сижу на карантине»
Бывшая участница шоу «Дом-2» и блогер Алена Водонаева раскритиковала актер Ивана Охлобыстина, который отправился на ночную закрытую службу в Храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках.
Ранее стало известно, что дочь артиста сдала положительный анализ на коронавирус. Тем не менее Охлобыстин счел уместным посетить храм: его засняли журналисты на выходе.
В своем Instagram-аккаунте Водонаева выразила недоумение в связи с поведением Охлобыстина. Она добавила, что с трудом подбирает приличные слова, так как из-за таких как актер она вынуждена сидеть на карантине «еще черт знает сколько».
Блогер также заявила, что именно из-за такого поведения в России продолжает расти число зараженных, пишут «Дни.ру».
Сам Охлобыстин позже заявил, что решение не пускать прихожан в храмы на Пасху сделало миллионы христиан «несчастными», передает «Свободная пресса».
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