Роскачество предупредило о ядах в овощах и фруктах
Специалисты Роскачества предупредили, что в овощах, фруктах и ягодах могут содержаться токсины, опасные для здоровья человека.
Количество ядов зависит от зрелости фрукта или овоща, от способов его обработки, а также объемов потребления и части растительного продукта.
В ведомстве рассказали, что, например, в картофеле с зелеными «бочками» есть растительный гликоалкалоид — соланин, который вызывает головную боль и расстройство желудка. В плодоножке помидоров есть соланин, поэтому перед употреблением в пищу ее нужно срезать, сообщает телеканал «360».
Специалисты также не рекомендуют есть косточки вишни, абрикоса и семена яблок: в них содержится амигдалин. Если съесть косточку, то в организм попадет цианистый водород — цианид. Это вещество в большом количестве может быть опасно для здоровья, сообщает life.ru.
Токсичными оказались также редька из-за гликозида и мускатный орех, содержащий психоактивное вещество миристицин. В зелёных помидорах, в которых есть соланин, как и в картофеле.
Ранее Роскачество назвало наименее калорийные виды алкоголя. Выяснилось,что больше всего для тех, кто заботится о своем весе, подходит низкоалкогольное пиво, а также сухое вино. Между тем, самый калорийный алкогольный напиток - сладкий ликер. Много калорий также в виски, водке и коньяке.
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