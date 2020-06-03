Роскачество предупредило о ядах в овощах и фруктах

В ведомстве рассказали, что, например, в картофеле с зелеными «бочками» есть растительный гликоалкалоид — соланин, который вызывает головную боль и расстройство желудка. В плодоножке помидоров есть соланин, поэтому перед употреблением в пищу ее нужно срезать, сообщает телеканал «360».

Специалисты также не рекомендуют есть косточки вишни, абрикоса и семена яблок: в них содержится амигдалин. Если съесть косточку, то в организм попадет цианистый водород — цианид. Это вещество в большом количестве может быть опасно для здоровья, сообщает life.ru.

Токсичными оказались также редька из-за гликозида и мускатный орех, содержащий психоактивное вещество миристицин. В зелёных помидорах, в которых есть соланин, как и в картофеле.

Ранее Роскачество назвало наименее калорийные виды алкоголя. Выяснилось,что больше всего для тех, кто заботится о своем весе, подходит низкоалкогольное пиво, а также сухое вино. Между тем, самый калорийный алкогольный напиток - сладкий ликер. Много калорий также в виски, водке и коньяке.



