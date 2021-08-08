Во Франции прошли протесты против «санитарных пропусков»

В Париже на улицы вышли 17 тысяч человек. Массовые протесты прошли в четвертый раз.

В целом ситуация была спокойной, однако в некоторых местах произошли стычки с сотрудниками правоохранительных органов, полицейские применили слезоточивый газ.

Противники данной меры считают, что власти нарушают основные права не прошедших вакцинацию граждан, ограничивая их передвижение. Как заявляют во французской оппозиции, правительству, как минимум, следовало повременить с новыми ограничениями.

В прошлую субботу в акциях против санитарных пропусков по всей Франции приняли участие более 200 тысяч человек.

