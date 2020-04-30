«Вместе мы справимся с любыми трудностями»: Путин – об эпидемии COVID-19

Владимир Путин выразил уверенность в преодолении коронавирусной инфекции и её последствий. Об этом он заявил в ходе общения с участниками общероссийской акции «МыВместе», которое прошло в онлайн-режиме. Глава государства подчеркнул, что россияне смогут справиться с любыми трудностями, потому что «мы вместе».

Кроме того, российский лидер призвал жителей страны к сплоченности во время распространения коронавирусной инфекции. Только так, по словам президента РФ, страна сможет справится с любыми трудностями.

Путин пообщается с волонтерами в онлайне

Ранее НСН писала, что введённые в России из-за коронавируса ограничительные меры нужно снимать осторожно из-за очень большого риска второй волны заболеваемости. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RTVi.

По его словам, для поэтапной отмены ограничений потребуются взвешенные и согласованные со специалистами решения. Представитель Кремля добавил, что жёсткие меры, включающие режим самоизоляции, помогли России избежать «итальянского» сценария взрывного роста заболеваемости. Сейчас темпы прироста заражений сместились из Москвы в регионы, но можно «робко надеяться», что страна уже вышла на плато, сказал Песков.

Ранее Владимир Путин объявил нерабочими днями 6, 7 и 8 мая, а также поручил правительстве и Роспотребнадзору при участии рабочей группы Госсовета подготовить план поэтапного снятия ограничений.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:ЭпидемияКоронавирусВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры