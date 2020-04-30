«Вместе мы справимся с любыми трудностями»: Путин – об эпидемии COVID-19

Владимир Путин выразил уверенность в преодолении коронавирусной инфекции и её последствий. Об этом он заявил в ходе общения с участниками общероссийской акции «МыВместе», которое прошло в онлайн-режиме. Глава государства подчеркнул, что россияне смогут справиться с любыми трудностями, потому что «мы вместе».

Кроме того, российский лидер призвал жителей страны к сплоченности во время распространения коронавирусной инфекции. Только так, по словам президента РФ, страна сможет справится с любыми трудностями.