Путин пообщается с волонтерами в онлайне

Ранее НСН писала, что Владимир Путин в ходе видеосовещания с главами российских регионов призвал жителей страны во время майских праздников отказаться от необязательных поездок и походов в гости.

Глава государства напомнил, что многие россияне планируют провести майские праздники на своих садовых и дачных участках.

«И, конечно, так и нужно сделать», - сказал Путин. В то же время он призвал россиян проявлять максимальную осторожность в эти дни, сведя все контакты к минимуму.

Также российский лидер заявил, что пик по заболеваемости коронавирусом в стране еще не пройден. В этой связи он объявил 6,7 и 8 мая нерабочими днями с сохранением зарплат. Таким образом «выходной» режим в стране будет действовать до 11 мая включительно, сообщает телеканал 360.

