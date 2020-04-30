Путин пообщается с волонтерами в онлайне

Владимир Путин в этот четверг, 30 апреля, проведет онлайн-встречу с представителями НКО и волонтёрами, которые принимают участие в работе по борьбе с пандемией COVID-19. Как пишет ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Кроме того, по словам представителя Кремля, во второй половине дня у президента России запланировано совещание по экономическим вопросам, подчеркивает РЕН ТВ.

Песков добавил, что участниками совещания, в частности, станут премьер-министр Михаил Мишустин, первый вице-премьер Андрей Белоусов и вице-премьер Татьяна Голикова.

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Ранее НСН писала, что Владимир Путин в ходе видеосовещания с главами российских регионов призвал жителей страны во время майских праздников отказаться от необязательных поездок и походов в гости.

Глава государства напомнил, что многие россияне планируют провести майские праздники на своих садовых и дачных участках.

«И, конечно, так и нужно сделать», - сказал Путин. В то же время он призвал россиян проявлять максимальную осторожность в эти дни, сведя все контакты к минимуму.

Также российский лидер заявил, что пик по заболеваемости коронавирусом в стране еще не пройден. В этой связи он объявил 6,7 и 8 мая нерабочими днями с сохранением зарплат. Таким образом «выходной» режим в стране будет действовать до 11 мая включительно, сообщает телеканал 360.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:КоронавирусВолонтёрыВладимир Путин
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