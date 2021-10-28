Власти Татарстана запретили работать магазинам и общепиту по ночам
Заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева заявила, что с 30 октября в респулике вводится запрет на торговлю и работу предприятий общепита, а также бань и саун в период с 23:00 до 06:00 часов, сообщает ТАСС.
По её словам, исключение составляют аптеки, аптечные пункты и автозаправочные станции, а также торговые точки и предприятия общепита, расположенные на территории автовокзалов, вокзалов, аэропортов, и объекты дорожного сервиса за пределами населенных пунктов.
«Данные меры будут действовать с 30 октября до улучшения эпидситуации», - отметила Фазлеева.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Татарстан входит в список регионов России с критической ситуацией с заболеваемостью COVID-19, сообщает RT.
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