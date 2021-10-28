Власти Татарстана запретили работать магазинам и общепиту по ночам

По её словам, исключение составляют аптеки, аптечные пункты и автозаправочные станции, а также торговые точки и предприятия общепита, расположенные на территории автовокзалов, вокзалов, аэропортов, и объекты дорожного сервиса за пределами населенных пунктов.

«Данные меры будут действовать с 30 октября до улучшения эпидситуации», - отметила Фазлеева.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Татарстан входит в список регионов России с критической ситуацией с заболеваемостью COVID-19, сообщает RT.

