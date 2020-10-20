Власти не исключают введения полного локдауна из-за коронавируса

Мэрия Москвы и администрация президента обсуждают возможность расширения эпидемических ограничений из-за коронавируса вплоть до локдауна. Такой сценарий рассматривается как нежелательный, но полностью он не исключен, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники. В любом случае принимать решение должны региональные власти, если местная система здравоохранения не будет справляться.

Ситуация крайне сложная, но комендантского часа в Москве не будет

По данным издания, пока столичная мэрия пытается бороться с распространением коронавирусной инфекции путем введения отдельных ограничительных мер и полагаясь на сознательность граждан.

Политолог, руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков считает, что карантин в России будет постепенно ужесточаться, а власти станут вводить новые ограничения поэтапно, передает Ura.ru. При этом он исключает возможность введения режима ЧС или массового карантина.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МоскваКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры