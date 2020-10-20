Власти не исключают введения полного локдауна из-за коронавируса
Мэрия Москвы и администрация президента обсуждают возможность расширения эпидемических ограничений из-за коронавируса вплоть до локдауна. Такой сценарий рассматривается как нежелательный, но полностью он не исключен, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники. В любом случае принимать решение должны региональные власти, если местная система здравоохранения не будет справляться.
По данным издания, пока столичная мэрия пытается бороться с распространением коронавирусной инфекции путем введения отдельных ограничительных мер и полагаясь на сознательность граждан.
Политолог, руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков считает, что карантин в России будет постепенно ужесточаться, а власти станут вводить новые ограничения поэтапно, передает Ura.ru. При этом он исключает возможность введения режима ЧС или массового карантина.
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