Власти не исключают введения полного локдауна из-за коронавируса

Мэрия Москвы и администрация президента обсуждают возможность расширения эпидемических ограничений из-за коронавируса вплоть до локдауна. Такой сценарий рассматривается как нежелательный, но полностью он не исключен, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники. В любом случае принимать решение должны региональные власти, если местная система здравоохранения не будет справляться.