Власти Москвы ждут пик коронавируса в ближайшие недели

Ближайшее время будет трудным для российской столицы, заявила в пятницу, 17 апреля, заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. По её словам, в ближайшие 2-3 недели в городе ожидается пик заболеваемости коронавирусом.

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Ракова добавила, что число вылечившихся от COVID-19 за последние сутки в Москве увеличилось на 123 человека, до 1517 выздоровевших. Это позитивная динамика, и власти рассчитывают, что она будет усиливаться, отметили в мэрии.

Суточный прирост заболеваемости коронавирусом в Москве позавчера составил 1774 новых случая, по данным на вчерашний день — 1370 новых случаев. Данные за последние сутки пока ещё не обнародованы.

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ФОТО: РИА Новости/РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусМосква
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