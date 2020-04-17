Власти Москвы ждут пик коронавируса в ближайшие недели

Ракова добавила, что число вылечившихся от COVID-19 за последние сутки в Москве увеличилось на 123 человека, до 1517 выздоровевших. Это позитивная динамика, и власти рассчитывают, что она будет усиливаться, отметили в мэрии.

Суточный прирост заболеваемости коронавирусом в Москве позавчера составил 1774 новых случая, по данным на вчерашний день — 1370 новых случаев. Данные за последние сутки пока ещё не обнародованы.

