Власти Москвы ждут пик коронавируса в ближайшие недели
Ближайшее время будет трудным для российской столицы, заявила в пятницу, 17 апреля, заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. По её словам, в ближайшие 2-3 недели в городе ожидается пик заболеваемости коронавирусом.
Ракова добавила, что число вылечившихся от COVID-19 за последние сутки в Москве увеличилось на 123 человека, до 1517 выздоровевших. Это позитивная динамика, и власти рассчитывают, что она будет усиливаться, отметили в мэрии.
Суточный прирост заболеваемости коронавирусом в Москве позавчера составил 1774 новых случая, по данным на вчерашний день — 1370 новых случаев. Данные за последние сутки пока ещё не обнародованы.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
32 008+4 070 / сут.
Умерли
273+41 / сут.
Выздоровели
2 590+286 / сут.
- Набиуллина усомнилась в повышении ключевой ставки
- Десятки воспитанников Нахимовского морского училища заразились коронавирусом
- ЦБ разрешил использовать банковские карты с истекшим сроком до 1 июля
- Педиатр подтвердил увеличение детской смертности из-за пандемии COVID-19
- Киев стал городом с самым грязным воздухом из-за пожаров в Чернобыле
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru