Власти Кубани обяжут прививаться от COVID-19 даже приезжающих на один день

Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев внес изменение в постановление о продлении режима повышенной готовности, согласно которому с 1 августа в гостиницах и отелях края смогут принимать туристов не только с сертификатом о вакцинации, но и с ПЦР-тестами. Однако непривитые отдыхающие должны будут вакцинироваться в течение трех дней после прибытия.

«Сроки проживания постановлением не оговариваются. При заселении необходимо предъявить сертификат о вакцинации или справку о прохождении первого этапа вакцинации, либо медотвод и отрицательный ПЦР-тест, либо справку о перенесенном заболевании в течение последних шести месяцев, либо подписать согласие на постановку вакцины в течение трех суток», — рассказали в министерстве.

При этом неважно, где будет сделана прививка: вакцинироваться можно после выезда из места размещения, если турист провел там менее 3 суток.

В министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия подчеркнули, что неисполнение добровольного согласия на вакцинацию считаться нарушением положений режима повышенной готовности, и туристов могут привлечь к ответственности.

