Власти Карелии проигнорировали извинения актрисы за шутку о карельском языке

Корсаков отметил, что правительство региона не проводило оценку извинений актрисы «Творческой мастерской» Валерии Ломакиной, которая в эфире федерального шоу «Битва за время» назвала карельский язык «атавизмом, как соски у мужчин».

Тогда глава Карелии Артур Парфенчиков заявил на своей странице в соцсетях, что попросит Следственный комитет проверить Ломакину на предмет возбуждения ненависти либо вражды.

После критики Парфенчикова актриса лишилась работы в Театре драмы Республики Карелия.



Ранее писатель-сатирик Семен Альтов заявил НСН, что сегодня любая шутка может задеть тех или иных людей, поэтому шутить нужно осторожнее, а к чужому чувству юмора относиться терпимее.

