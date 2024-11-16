Власти Карелии проигнорировали извинения актрисы за шутку о карельском языке
Власти Карелии проигнорировали извинения актрисы за шутку о карельском языке, заявил заместитель главы Карелии по внутренней политике Игорь Корсаков изданию «Подъем».
Корсаков отметил, что правительство региона не проводило оценку извинений актрисы «Творческой мастерской» Валерии Ломакиной, которая в эфире федерального шоу «Битва за время» назвала карельский язык «атавизмом, как соски у мужчин».
Тогда глава Карелии Артур Парфенчиков заявил на своей странице в соцсетях, что попросит Следственный комитет проверить Ломакину на предмет возбуждения ненависти либо вражды.
После критики Парфенчикова актриса лишилась работы в Театре драмы Республики Карелия.
Ранее писатель-сатирик Семен Альтов заявил НСН, что сегодня любая шутка может задеть тех или иных людей, поэтому шутить нужно осторожнее, а к чужому чувству юмора относиться терпимее.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru