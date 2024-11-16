Власти Карелии проигнорировали извинения актрисы за шутку о карельском языке

Власти Карелии проигнорировали извинения актрисы за шутку о карельском языке, заявил заместитель главы Карелии по внутренней политике Игорь Корсаков изданию «Подъем».

Актриса Ломакина извинилась за шутку про карельский язык после заявления Парфенчикова

Корсаков отметил, что правительство региона не проводило оценку извинений актрисы «Творческой мастерской» Валерии Ломакиной, которая в эфире федерального шоу «Битва за время» назвала карельский язык «атавизмом, как соски у мужчин».

Тогда глава Карелии Артур Парфенчиков заявил на своей странице в соцсетях, что попросит Следственный комитет проверить Ломакину на предмет возбуждения ненависти либо вражды.

После критики Парфенчикова актриса лишилась работы в Театре драмы Республики Карелия.

Ранее писатель-сатирик Семен Альтов заявил НСН, что сегодня любая шутка может задеть тех или иных людей, поэтому шутить нужно осторожнее, а к чужому чувству юмора относиться терпимее.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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