Актриса Ломакина извинилась за шутку про карельский язык после заявления Парфенчикова
Актриса Валерия Ломакина извинилась за шутку про карельский язык на шоу «Битва за время 2», которое выходит на платформе ВК.
Она пояснила, что ее выступление было монологом от лица ее персонажа – «экзальтированной, не вполне вменяемой артистки провинциального театра». Ломакина подчеркнула, что в своем номере высмеивала не саму проблему опасности утраты языка, а отношение к этой проблеме «обезбашенной» части молодёжи, а также людей, утративших связь со своей землёй и культурными традициями.
Актриса добавила на своей странице во «ВКонтакте», что гордится тем, что она сама родилась и выросла в Карелии и «ничего кроме бесконечной благодарности и любви» к этому краю не испытывает. Она заявила, что является патриотом Карелии.
Ломакина принесла извинения всем, кого ее номер мог обидеть или оскорбить.
Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что готовит обращение СК РФ после шуток актрисы, которое он посчитал оскорбительными. Чиновник утверждает, что выступление Ломакиной задело жителей Карелии. Губернатор также поручил министерству культуры республики провести служебную проверку.
Депутаты Госдумы Анатолий Вассерман и Елена Драпеко ранее в беседе с НСН поспорили о запрете «неправильных» книг для детей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru