Минздрав Дагестана: в ходе беспорядков в аэропорту Махачкалы пострадали 20 человек

В ходе беспорядков, которые произошли в аэропорту Махачкалы, пострадали 20 человек, сообщает Минздрав Дагестана.

Аэропорт Махачкалы освобожден от незаконного проникновения

10 человек получили легкие травмы и обратились за медпомощью амбулаторно. Еще десять человек находятся в медицинских учреждениях, двое из них в крайне тяжелом состоянии. Среди пострадавших как гражданские, так и полицейские.

Ранее в Росавиации прокомментировали ситуацию с рейсами на фоне беспорядков в аэропорту Махачкалы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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