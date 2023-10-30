Минздрав Дагестана: в ходе беспорядков в аэропорту Махачкалы пострадали 20 человек

10 человек получили легкие травмы и обратились за медпомощью амбулаторно. Еще десять человек находятся в медицинских учреждениях, двое из них в крайне тяжелом состоянии. Среди пострадавших как гражданские, так и полицейские.

Ранее в Росавиации прокомментировали ситуацию с рейсами на фоне беспорядков в аэропорту Махачкалы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

