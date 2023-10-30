Минздрав Дагестана: в ходе беспорядков в аэропорту Махачкалы пострадали 20 человек
30 октября 202303:01
В ходе беспорядков, которые произошли в аэропорту Махачкалы, пострадали 20 человек, сообщает Минздрав Дагестана.
10 человек получили легкие травмы и обратились за медпомощью амбулаторно. Еще десять человек находятся в медицинских учреждениях, двое из них в крайне тяжелом состоянии. Среди пострадавших как гражданские, так и полицейские.
Ранее в Росавиации прокомментировали ситуацию с рейсами на фоне беспорядков в аэропорту Махачкалы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru