Власти Британии призвали магазины запастись продуктами и другими товарами на фоне Brexit
Совет министров Великобритании рекомендовал супермаркетам обеспечить запас еды, лекарств и других товаров из-за вероятного выхода страны из Евросоюза без торговой сделки. Об этом сообщает газета The Sunday Times в воскресенье, 13 декабря.
Решение принято из-за опасений народной паники, которая может возникнуть в Великобритании, если стороны не договорятся о торговой сделке при выходе страны из ЕС.
«Супермаркеты и министры очень обеспокоены паникой среди покупателей. Они видели, что произошло при COVID, когда люди начали скупать рулоны туалетной бумаги, и знают, как быстро все может пойти не по плану», — пояснил ситуацию старший консультант одного из крупнейших супермаркетов.
Он пояснил также, что дефицита мяса и фруктов не прогнозируется, но может возникнуть нехватка овощей в ближайшие три месяца, пишет Газета.ru.
Британское издание сообщает, что власти рекомендовали аптекам сделать закупки медикаментов про запас на ближайшие шесть месяцев.
Ранее заведующая Центром политической интеграции ЕС Института Европы РАН Людмила Бабынина в эфире НСН рассказала, что ждет Великобританию и Евросоюз в случае отсутствия соглашения.
«Тогда с 1 января взаимная торговля будет вестись по правилам ВТО. Это значит, что товары и услуги будут обложены тарифами. Это невыгодно ни Британии, ни Евросоюзу. Всё подорожает и первое время будут проблемы с прохождением таможни. Эксперты отмечают, что даже при отлаженном процессе будут очереди на границе Британии», - отметила она.
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