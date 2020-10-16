Джонсон: Лондон будет готовиться к Brexit без торговой сделки с ЕС

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон будет готовиться к выходу из ЕС без торговой сделки с Евросоюзом, передает ТАСС.

Он считает возможным продолжение торговых переговоров при условии фундаментального изменения подхода ЕС.

Ранее Газета.ру напоминала,что вчера истек срок который Джонсон отвел на переговоры по заключению торговой сделки ЕС.

Королева Великобритании Елизавета II в январе 2020 года подписала утвержденное парламентом соглашение о выходе Великобритании из ЕС. Решение об этом было принято по итогам референдума о выходе Британии из Евросоюза в 2016 году.

С монаршей подписью документ получает статус закона. Датой Brexit установлено 31 января. До конца года между ЕС и Великобританией будет действовать переходный период. За это время Лондон намерен договориться с Брюсселем о новом торговом соглашении, оставаясь членом единого рынка и таможенного пространства. На отношениях Острова и континентальной Европы этот период практически не скажется, в том числе в торгово-экономической сфере.

После Brexit Лондон лишается членства в Европарламенте и Еврокомиссии. В качестве отступных за это он заплатит Евросоюзу около 33 млрд. фунтов стерлингов. При этом Великобритания останется в Европейском таможенном союзе и едином рынке. Британцы сохранят свои права на территории союза. Одновременно Лондон и Брюссель разработают соглашение о торговле, примут новые, совместные, авиастандарты, требования по лицензированию медикаментов и прочее.

