В Москве на Пушкинской площади состоялось открытие бывшей сети McDonald’s

Открытие бывшей сети ресторанов McDonald’s, которая теперь носит название «Вкусно - и точка», состоялось на Пушкинской площади в Москве.

На новом логотипе российского McDonald’s будут изображены картофель фри и бургер

Люди выстроились в очередь, чтобы оказаться в числе первых. Вошедших посетителей сотрудники McDonald’s приветствовали аплодисментами. Меню сети осталось прежним, но с новыми названиями. Из перечня блюд исчез бигмак, но появились бургеры под названиями «Гранд», «Двойной гранд» и «Гранд Делюкс». Кроме того, остался чизбургер, двойной чизбургер, картофель фри, креветки, куриные крылышки и мороженое с начинками.

Напомним, бывшие рестораны McDonald's в Москве в сервисе «Яндекс.Карты» переименовали в «Мак». Кроме того, в «Яндекс.Картах» отмечается, что рестораны «закрыты до воскресенья».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:РесторанМоскваMcDonald’s
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