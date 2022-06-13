В Москве на Пушкинской площади состоялось открытие бывшей сети McDonald’s
Открытие бывшей сети ресторанов McDonald’s, которая теперь носит название «Вкусно - и точка», состоялось на Пушкинской площади в Москве.
Люди выстроились в очередь, чтобы оказаться в числе первых. Вошедших посетителей сотрудники McDonald’s приветствовали аплодисментами. Меню сети осталось прежним, но с новыми названиями. Из перечня блюд исчез бигмак, но появились бургеры под названиями «Гранд», «Двойной гранд» и «Гранд Делюкс». Кроме того, остался чизбургер, двойной чизбургер, картофель фри, креветки, куриные крылышки и мороженое с начинками.
Напомним, бывшие рестораны McDonald's в Москве в сервисе «Яндекс.Карты» переименовали в «Мак». Кроме того, в «Яндекс.Картах» отмечается, что рестораны «закрыты до воскресенья».
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