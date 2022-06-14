Россиянин отсудил у McDonald's более 600 тысяч рублей за поцарапанную машину

Россиянин отсудил у сети ресторанов McDonald's более 600 тысяч рублей за поцарапанную сотрудником заведения машину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Замоскворецкий суд Москвы.

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Год назад истец посетил ресторан, припарковав рядом свой Chevrolet. Когда мужчина вышел на улицу, он обнаружил на автомобиле многочисленные сколы. Оказалось, что сотрудник McDonald's занимался уборкой на прилегающей территории и распылял воду под высоким давлением, в результате чего отлетавшие к машине грязь, гравий и песок поцарапали авто.

Полиция отказала в возбуждении дела, а сама сеть фастфуда не стала компенсировать ремонт, и пострадавший обратился в суд. С ООО «Макдоналдс» взыскали около 544 тысяч рублей в счет ремонта автомобиля и другие расходы на общую сумму 609 тысяч рублей.

Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МоскваСудMcDonald’s
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