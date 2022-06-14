Россиянин отсудил у McDonald's более 600 тысяч рублей за поцарапанную машину
Россиянин отсудил у сети ресторанов McDonald's более 600 тысяч рублей за поцарапанную сотрудником заведения машину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Замоскворецкий суд Москвы.
Год назад истец посетил ресторан, припарковав рядом свой Chevrolet. Когда мужчина вышел на улицу, он обнаружил на автомобиле многочисленные сколы. Оказалось, что сотрудник McDonald's занимался уборкой на прилегающей территории и распылял воду под высоким давлением, в результате чего отлетавшие к машине грязь, гравий и песок поцарапали авто.
Полиция отказала в возбуждении дела, а сама сеть фастфуда не стала компенсировать ремонт, и пострадавший обратился в суд. С ООО «Макдоналдс» взыскали около 544 тысяч рублей в счет ремонта автомобиля и другие расходы на общую сумму 609 тысяч рублей.
Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
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