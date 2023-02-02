Владимир Путин прилетел в Волгоград

В ходе визита глава государства почтит память советских солдат и возложит венок к Вечному огню в Зале воинской славы в музее-заповеднике «Сталинградская битва» на Мамаевом кургане.

Кроме того, российский лидер намерен выступить на праздничном концерте.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переименование Волгограда в Сталинград не обсуждается в Кремле, по данным соцопросов, население не поддерживает такую инициативу, сообщает НСН.

