Владимир Путин прилетел в Волгоград
Президент России Владимир Путин прилетел в Волгоград по случаю 80-летия победы в Сталинградской битве, сообщает РИА Новости.
В ходе визита глава государства почтит память советских солдат и возложит венок к Вечному огню в Зале воинской славы в музее-заповеднике «Сталинградская битва» на Мамаевом кургане.
Кроме того, российский лидер намерен выступить на праздничном концерте.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переименование Волгограда в Сталинград не обсуждается в Кремле, по данным соцопросов, население не поддерживает такую инициативу, сообщает НСН.
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