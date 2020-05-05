Вирусолог спрогнозировал выход России на плато по COVID-19

Россия может выйти на плато по числу заражений коронавирусной инфекцией в скором времени. С таким заявлением выступил руководитель лаборатории арбовирусов НИИ вирусологии им. Ивановского Михаил Бутенко.

В интервью Газете.ру специалист подчеркнул, что в течение трёх дней подряд в нашей стране наблюдается примерно одинаковый прирост заразившихся COVID-19. При этом, по словам Бутенко, резких возрастаний нет.

«Этот хороший признак дает надежду на то, что страна наконец выходит на плато»,— подчеркнул эксперт.

Однако вирусолог заявил, что пока говорить об окончательной стабилизации числа заразившихся преждевременно. Михаил Бутенко пояснил, что нужно смотреть за тем, когда произойдет заметное снижение количества больных COVID-19, или будет хотя бы наблюдаться такая тенденция.