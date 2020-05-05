Вирусолог спрогнозировал выход России на плато по COVID-19
Россия может выйти на плато по числу заражений коронавирусной инфекцией в скором времени. С таким заявлением выступил руководитель лаборатории арбовирусов НИИ вирусологии им. Ивановского Михаил Бутенко.
В интервью Газете.ру специалист подчеркнул, что в течение трёх дней подряд в нашей стране наблюдается примерно одинаковый прирост заразившихся COVID-19. При этом, по словам Бутенко, резких возрастаний нет.
«Этот хороший признак дает надежду на то, что страна наконец выходит на плато»,— подчеркнул эксперт.
Однако вирусолог заявил, что пока говорить об окончательной стабилизации числа заразившихся преждевременно. Михаил Бутенко пояснил, что нужно смотреть за тем, когда произойдет заметное снижение количества больных COVID-19, или будет хотя бы наблюдаться такая тенденция.
Напомним, за минувшие сутки в России подтверждены более 10 тысяч новых случаев COVID-19. Инфицированные обнаружены в 83 регионах . Таким образом всего в нашей стране зарегистрировано 155 370 заразившихся коронавирусной инфекцией.
Больше всего за сутки зараженных выявлено в Москве — 5 714 человек. В Подмосковье 822 человека, в Санкт-Петербурге 226 инфицированных, а в Нижегородской области 174, сообщает Свободная пресса.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
155 тыс.+10 102 / сут.
Умерли
1 451+95 / сут.
Выздоровели
19 865+1 770 / сут.
- Прогнозы по безработице в России сравнили с гаданием на кофейной гуще
- Вирусолог спрогнозировал выход России на плато по COVID-19
- Брюн: Запрет «наливаек» - важный шаг, но спешить не надо
- Кричевский опроверг прогнозы Дворковича
- Советник ВОЗ назвал два лучших средства борьбы с COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru