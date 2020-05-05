Советник ВОЗ назвал два лучших средства борьбы с COVID-19

Очевидными преимуществами в борьбе с коронавирусной инфекцией обладают только две меры — это мытье рук и соблюдение социальной дистанции. Как пишет РБК, об этом заявил эпидемиолог, советник шведского правительства и генерального секретаря Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Юхан Гизеке.

При этом, по словам Гизеке, преимущества других, жестких мер в борьбе с распространением COVID-19 не очевидны. В частности, как напомнил эпидемиолог, власти Швеции не считают нужным ужесточать пограничный контроль, поскольку в каждой стране есть растущие очаги коронавируса. Поэтому беспокоиться об «импорте» болезни из-за рубежа смысла нет.