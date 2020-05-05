Советник ВОЗ назвал два лучших средства борьбы с COVID-19

Очевидными преимуществами в борьбе с коронавирусной инфекцией обладают только две меры — это мытье рук и соблюдение социальной дистанции. Как пишет РБК, об этом заявил эпидемиолог, советник шведского правительства и генерального секретаря Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Юхан Гизеке.

При этом, по словам Гизеке, преимущества других, жестких мер в борьбе с распространением COVID-19 не очевидны. В частности, как напомнил эпидемиолог, власти Швеции не считают нужным ужесточать пограничный контроль, поскольку в каждой стране есть растущие очаги коронавируса. Поэтому беспокоиться об «импорте» болезни из-за рубежа смысла нет.

Почти 90% новых случаев COVID-19 в Москве выявили у людей младше 65 лет

Между тем, в России, за минувшие сутки было выявлено более 10 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с распространением COVID-19 в стране. Таким образом число инфицированных в РФ возросло до 155 370 человек. Новые случаи заражения зарегистрированы в 83 регионах.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ВОЗШвецияПандемияКоронавирус
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