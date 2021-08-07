Вирусолог рассказал о россиянине с COVID-19, заразившем полторы тысячи человек

Максимальный случай суперраспространения коронавируса, зафиксированный в стране — заражение одним человеком сразу 1,5 тысячи граждан. Об этом сообщил руководитель филиала научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.

Эксперт назвал долю суперраспространителей COVID-19 в России

«В России случай суперсидинга или суперраспространения (superseeding) максимально зафиксированный есть, когда один человек заразил сразу 1 500 человек», — рассказал эксперт в беседе с ТАСС.

Семенов уточнил, что по статистике один пациент со стандартным вариантом COVID-19 заражает от двух до трех человек, с дельта-штаммом — от пяти до шести. При этом суперраспространитель может заразить намного больше среднего числа, своим несоблюдением профилактических мер создавая возможности для широкого распространения инфекции.

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ФОТО: Arek Socha//Pixabay
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