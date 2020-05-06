Вирусолог объяснил, можно ли заразиться COVID при доставке еды
Вероятность быть заражённым новой коронавирусной инфекцией через блюда, доставленные из ресторанов или кафе достаточно мала. Дело в том, что персонал должен выполнять все необходимые требования безопасности по COVID-19, успокаивает издание URA.RU со ссылкой на вирусолога, доктора биологических наук Сергея Нетёсова.
Однако он обращает внимание, что для собственного спокойствия, не следует заказывать холодные закуски, необходимо подвергать еду после доставки повторной термической обработке или даже вообще отказаться от такой услуги и готовить пищу самостоятельно. Всё это, по словам вирусолога, даст возможность максимально минимизировать риск инфицирования.
Впрочем, как замечает специалист, даже готовка на собственной кухне не даёт 100% гарантию безопасности, поскольку довольно немало граждан не соблюдают социальную дистанцию в магазинах, не применяют средства индивидуальной защиты.
Именно этот фактор делает вероятность заразиться коронавирусом во время похода в магазины выше, чем подхватить его от доставленной еды.
Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн высказал точку зрения, согласно которой, коронавирусом можно заразиться дома через еду и воду и в таком случае заболевание будет развиваться по типу кишечной инфекции.
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