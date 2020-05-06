Вирусолог объяснил, можно ли заразиться COVID при доставке еды

Вероятность быть заражённым новой коронавирусной инфекцией через блюда, доставленные из ресторанов или кафе достаточно мала. Дело в том, что персонал должен выполнять все необходимые требования безопасности по COVID-19, успокаивает издание URA.RU со ссылкой на вирусолога, доктора биологических наук Сергея Нетёсова.

Однако он обращает внимание, что для собственного спокойствия, не следует заказывать холодные закуски, необходимо подвергать еду после доставки повторной термической обработке или даже вообще отказаться от такой услуги и готовить пищу самостоятельно. Всё это, по словам вирусолога, даст возможность максимально минимизировать риск инфицирования.