Вирусолог назвал основные симптомы нового «омикрона»
Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог Павел Волчков заявил, что основными симптомами последними вариантами штамма коронаируса «омикрон» являются отёк, покраснение и длительная боль в горле, сообщает Газета.ру.
По его словам, это связано с тем, что новые варианты «не опускаются в лёгкие, а локализуются в том месте, где произошло инфицирование».
«Это рото- и носоглотка — теперь здесь разворачиваются все события», — объяснил эксперт.
Волчков добавил, что к симптомам также относится сильный насморк, который демонстрирует работу иммунной системы, так как физически вымывает с обратным током патогенные микроорганизмы.
Ранее заведующая кафедрой вирусологии биологического факультета МГУ Ольга Карпова заявила, что в России в осенние месяцы существует вероятность подъёма заболеваемости коронавирусом и отметила, что вакцинация является единственным эффективным средством в борьбе с инфекцией, сообщает RT.
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