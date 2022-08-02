Вирусолог назвал основные симптомы нового «омикрона»

По его словам, это связано с тем, что новые варианты «не опускаются в лёгкие, а локализуются в том месте, где произошло инфицирование».

«Это рото- и носоглотка — теперь здесь разворачиваются все события», — объяснил эксперт.

Волчков добавил, что к симптомам также относится сильный насморк, который демонстрирует работу иммунной системы, так как физически вымывает с обратным током патогенные микроорганизмы.

Ранее заведующая кафедрой вирусологии биологического факультета МГУ Ольга Карпова заявила, что в России в осенние месяцы существует вероятность подъёма заболеваемости коронавирусом и отметила, что вакцинация является единственным эффективным средством в борьбе с инфекцией, сообщает RT.