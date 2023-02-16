Вильфанд: сугробы в Москве за выходные вырастут до 44 см
В предстоящие выходные в Москве прогнозируются снегопады и метели, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
По его словам, сейчас высота снега достигает 34 см, что на 4 см ниже нормы. Снег начнется в субботу, во второй половине дня он будет идти особенно интенсивно. Может выпасть не менее 7-8 мм осадков. Высота сугробов будет превышать нормальные показатели.
Снегопады будут сопровождаться ветром до 17 м/с.
Ранее ведущий синоптик Центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что весна в Москве может наступить на пять дней раньше.
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