Вильфанд: сугробы в Москве за выходные вырастут до 44 см

В предстоящие выходные в Москве прогнозируются снегопады и метели, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

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По его словам, сейчас высота снега достигает 34 см, что на 4 см ниже нормы. Снег начнется в субботу, во второй половине дня он будет идти особенно интенсивно. Может выпасть не менее 7-8 мм осадков. Высота сугробов будет превышать нормальные показатели.

Снегопады будут сопровождаться ветром до 17 м/с.

Ранее ведущий синоптик Центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что весна в Москве может наступить на пять дней раньше.

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ТЕГИ:Погода В МосквеРоман Вильфанд
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