Вильфанд сообщил, когда ждать в Москве «золотую осень»

По его словам, в последний день рабочей недели и в выходные будет тепло, много солнца. В понедельник температура понизится до 10-12 градусов, будет облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь.

Ранее Роман Вильфанд отмечал, что вероятность погрузиться в сугробы в октябре является неактуальной для жителей Москвы. По его словам, снег в городе в октябре бывает, однако чаще всего в середине месяца, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

