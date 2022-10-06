Вильфанд сообщил, когда ждать в Москве «золотую осень»

«Золотая осень» прогнозируется в Москве 6 октября и продлится три дня, при этом будет без осадков, температура воздуха будет держаться около +13-15 градусов, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Вильфанд сообщил, когда придет солнечная золотая осень в Москву

По его словам, в последний день рабочей недели и в выходные будет тепло, много солнца. В понедельник температура понизится до 10-12 градусов, будет облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь.

Ранее Роман Вильфанд отмечал, что вероятность погрузиться в сугробы в октябре является неактуальной для жителей Москвы. По его словам, снег в городе в октябре бывает, однако чаще всего в середине месяца, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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