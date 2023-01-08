Вильфанд сообщил, когда в Москве потеплеет

Повышение температуры до 7-12 градусов мороза ожидается в Москве днем 11 января, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

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По его словам, небольшое ослабление морозов будет уже 10 января — ночью прогнозируется 17-19 градусов ниже ноля, а днем — минус 10-15 градусов.

В четверг температура в Москве повысится еще заметнее — минус 7-12 градусов ночью и минус 5-10 градусов днем, а в пятницу придет к климатической норме — ожидается ночью минус 4-9 градусов и днем минус 1-6 градусов.

Ночами 8 и 9 января температура в некоторых регионах Центрального федерального округа опустится до 30–35 градусов мороза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:Погода В МосквеРоман Вильфанд
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