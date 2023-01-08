Вильфанд сообщил, когда в Москве потеплеет

По его словам, небольшое ослабление морозов будет уже 10 января — ночью прогнозируется 17-19 градусов ниже ноля, а днем — минус 10-15 градусов.

В четверг температура в Москве повысится еще заметнее — минус 7-12 градусов ночью и минус 5-10 градусов днем, а в пятницу придет к климатической норме — ожидается ночью минус 4-9 градусов и днем минус 1-6 градусов.

Ночами 8 и 9 января температура в некоторых регионах Центрального федерального округа опустится до 30–35 градусов мороза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

