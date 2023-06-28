Московское метеобюро: В четверг и пятницу выпадет почти половина месячной нормы осадков

Практически половина месячной нормы осадков выпадет в Москве в четверг и пятницу, рассказала главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.

По ее словам, наиболее сильные дожди с грозой ожидают жителей столицы в ночь на четверг. Местами может выпасть до 20 миллиметров осадков.

Вильфанд сообщил, что в ряде регионов России ожидаются сильные дожди

Кроме того, ливень с грозой, крупным градом может прийти в Челябинскую область, ожидается усиление ветра до 25 м/с, сообщил ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

25 июня штормовое предупреждение было объявлено в Крыму из-за ожидаемых ливневых дождей с грозами в сопровождении сильного ветра, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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