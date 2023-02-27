Метеоролог рассказала о погоде в Москве в первый день весны

1 марта ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду. Точенова отмечает, что столица перейдет в тыловую часть циклона, пришедшего в город с Запада.

Метеоролог также предупредила о слабом снеге в этот день. В светлое время столбики термометра покажут минус 3-5 градусов, ночью температура опустится до минус 8 градусов.

Подобные погодные условия сохранятся до пятницы, но в этот день все же планируется небольшое потепление - дневная температура будет колебаться в районе 0 градусов, отметила Точенова.

