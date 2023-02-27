Метеоролог рассказала о погоде в Москве в первый день весны
Первый день весны в Москве будет прохладным и ветреным. Об этом «Вечерней Москве» рассказала замначальника Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Надежда Точенова.
1 марта ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду. Точенова отмечает, что столица перейдет в тыловую часть циклона, пришедшего в город с Запада.
Метеоролог также предупредила о слабом снеге в этот день. В светлое время столбики термометра покажут минус 3-5 градусов, ночью температура опустится до минус 8 градусов.
Подобные погодные условия сохранятся до пятницы, но в этот день все же планируется небольшое потепление - дневная температура будет колебаться в районе 0 градусов, отметила Точенова.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+9 580 / сут.
Умерли
396 тыс.+30 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+9 250 / сут.
- Минобороны сообщило о потерях украинской армии на краснолиманском направлении
- В АТОР назвали самые популярные туристические авианаправления
- Вооружённые силы РФ поразили центр радиоэлектронной разведки ВСУ в Киевской области
- Сотрудники полиции задержали более 300 подростков в Москве
- Блогер Потапенко заявил назвал Павловского «прагматичным романтиком»
- Метеоролог рассказала о погоде в Москве в первый день весны
- СМИ: Более 40% республиканцев готовы поддержать Трампа на выборах
- Сенаторы предложили новую льготу для мобилизованных
- Рабочий погиб из-за обвала на металлическом заводе в турецком Кахраманмараше
- В Индийском океане завершились военно-морские учения России, Китая и ЮАР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru