Метеоролог рассказала о погоде в Москве в первый день весны

Первый день весны в Москве будет прохладным и ветреным. Об этом «Вечерней Москве» рассказала замначальника Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Надежда Точенова.

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1 марта ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду. Точенова отмечает, что столица перейдет в тыловую часть циклона, пришедшего в город с Запада.

Метеоролог также предупредила о слабом снеге в этот день. В светлое время столбики термометра покажут минус 3-5 градусов, ночью температура опустится до минус 8 градусов.

Подобные погодные условия сохранятся до пятницы, но в этот день все же планируется небольшое потепление - дневная температура будет колебаться в районе 0 градусов, отметила Точенова.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:ПогодаМосква
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