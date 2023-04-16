Вильфанд рассказал о погоде в Москве на предстоящей неделе

Максимальная дневная температура в Москве с 17 по 20 апреля ожидаются в диапазоне от 14 до 17 градусов тепла, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

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По его словам, жителей и гостей города ждет весенняя погода. При этом существенных осадков не ожидается. С понедельника давление будет понижаться, однако до конца предстоящей недели оно останется выше нормы.

Ночные температуры составят около пяти градусов тепла.

16 апреля в Москве ожидается погода без осадков. Воздух прогреется до 15 градусов тепла, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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