Вильфанд рассказал о погоде в Москве на предстоящей неделе

По его словам, жителей и гостей города ждет весенняя погода. При этом существенных осадков не ожидается. С понедельника давление будет понижаться, однако до конца предстоящей недели оно останется выше нормы.

Ночные температуры составят около пяти градусов тепла.

16 апреля в Москве ожидается погода без осадков. Воздух прогреется до 15 градусов тепла, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

