Вильфанд рассказал о погоде в Москве на предстоящей неделе
Максимальная дневная температура в Москве с 17 по 20 апреля ожидаются в диапазоне от 14 до 17 градусов тепла, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
По его словам, жителей и гостей города ждет весенняя погода. При этом существенных осадков не ожидается. С понедельника давление будет понижаться, однако до конца предстоящей недели оно останется выше нормы.
Ночные температуры составят около пяти градусов тепла.
16 апреля в Москве ожидается погода без осадков. Воздух прогреется до 15 градусов тепла, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru