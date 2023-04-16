В Москве 16 апреля ожидается до 15 градусов тепла

Воздух прогреется до 15 градусов тепла. Ночью прогнозируется до +4 градусов.

В Московской области днем будет от +11 до +16 градусов, ночью — до –2. Ветер будет дуть с юга и юго-востока со скоростью 3–9 м/с.

Ранее руководитель противопожарного отдела Greenpeace в России Григорий Куксин напомнил гражданам о начале пожароопасного сезона в стране, и призвал не жечь траву, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

