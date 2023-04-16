В Москве 16 апреля ожидается до 15 градусов тепла
16 апреля 202306:01
16 апреля в Москве ожидается погода без осадков, сообщает Гидрометцентр.
Воздух прогреется до 15 градусов тепла. Ночью прогнозируется до +4 градусов.
В Московской области днем будет от +11 до +16 градусов, ночью — до –2. Ветер будет дуть с юга и юго-востока со скоростью 3–9 м/с.
Ранее руководитель противопожарного отдела Greenpeace в России Григорий Куксин напомнил гражданам о начале пожароопасного сезона в стране, и призвал не жечь траву, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru