Москвичам пообещали на Пасху сухую и солнечную погоду

По его словам, к концу недели прогнозируется смена воздушных масс и приход нового антициклона северо-арктического происхождения. «Благодаря» этому в период с 14 по 16 апреля температура воздуха ночью будет в районе нуля градусов, а днём будет порядка 10 градусов тепла.

«Зато на Пасху благодаря сухой и солнечной погоде есть шанс, что воздух в столичном регионе прогреется до 12–13 градусов с положительными значениями. Одним словом, на праздник нас ожидает сухая, солнечная и антициклоническая погода», — заверил эксперт.

Ранее Шувалов заявил, что в Санкт-Петербурге на Пасху будет солнечная погода, воздух прогреется до 10 градусов, сообщает RT.