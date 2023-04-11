Москвичам пообещали на Пасху сухую и солнечную погоду
Метеоролог Александр Шувалов заявил, что на Пасху в столичном регионе ожидается антициклональная погода, сообщает «Вечерняя Москва».
По его словам, к концу недели прогнозируется смена воздушных масс и приход нового антициклона северо-арктического происхождения. «Благодаря» этому в период с 14 по 16 апреля температура воздуха ночью будет в районе нуля градусов, а днём будет порядка 10 градусов тепла.
«Зато на Пасху благодаря сухой и солнечной погоде есть шанс, что воздух в столичном регионе прогреется до 12–13 градусов с положительными значениями. Одним словом, на праздник нас ожидает сухая, солнечная и антициклоническая погода», — заверил эксперт.
Ранее Шувалов заявил, что в Санкт-Петербурге на Пасху будет солнечная погода, воздух прогреется до 10 градусов, сообщает RT.
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