Вильфанд рассказал, когда жара покинет Москву
На этой неделе в Москве не ожидается изнуряющая жара, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
По его словам, температура будет держаться на уровне 22-28 градусов. Москва будет во власти антициклона, что подразумевает теплую погоду. Однако с севера будут идти прохладные воздушные массы.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил НСН, что на этой неделе москвичей ждет комфортная погода. Воздух не будет прогреваться выше 25 градусов.
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