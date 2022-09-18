Вильфанд предупредил об ухудшении погоды в Москве

Во второй половине дня 18 сентября в Москве начнется усиление дождей и ветра при температуре 15–16 градусов, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Синоптики: в Москву придет солнечная и теплая погода

По его словам 19 сентября сохранится интенсивность осадков, ветер будет дуть с силой 20 м/с, температура понизится до 11-14 градусов.

В последующие дни, по словам синоптика, пасмурная и прохладная погода сохранится.

Как сообщалось ранее, жара до 38 градусов ожидается 17-19 сентября на юге России, потеплеет и в некоторых районах Приволжья, Урала и Сибири, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ТЕГИ:Погода В МосквеРоман Вильфанд
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