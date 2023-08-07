Вильфанд предупредил об экстремально высокой температуре на юге России
Россиян предупредили об экстремально высокой температуре, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
По его словам, до плюс 40-43 градусов в ближайшие дни ожидается в Краснодарском крае, а также в Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях и Ставрополье. Кроме того, в Белгородской, Курской, Орловской, Рязанской и Тамбовской областях температура поднимется до 37 градусов.
Эксперт посоветовал в полуденные часы избегать солнечных лучей, носить солнцезащитные очки, одежду с длинным рукавом и головные уборы.
В Московском регионе и центральной России после аномально жарких выходных начнется падение температуры, пообещал синоптик Роман Вильфанд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru