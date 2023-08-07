Вильфанд предупредил об экстремально высокой температуре на юге России

По его словам, до плюс 40-43 градусов в ближайшие дни ожидается в Краснодарском крае, а также в Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях и Ставрополье. Кроме того, в Белгородской, Курской, Орловской, Рязанской и Тамбовской областях температура поднимется до 37 градусов.

Эксперт посоветовал в полуденные часы избегать солнечных лучей, носить солнцезащитные очки, одежду с длинным рукавом и головные уборы.

В Московском регионе и центральной России после аномально жарких выходных начнется падение температуры, пообещал синоптик Роман Вильфанд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

