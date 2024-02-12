Вильфанд предупредил об аномально низких температурах на большей части России
На 80% территории России к концу предстоящей недели прогнозируются температуры ниже климатической нормы, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
По его словам, 16 февраля и предстоящие выходные ожидаются аномальные низкие температуры, которые будут ниже многолетних значений.
В центре европейской России температуры будут на 12-14 градусов ниже климатической нормы. На Урале, в западной и центральной Сибири температура на 8-14 градусов ниже нормы, на Дальнем Востоке, в Якутии, Магадане температура будет на 4-6 градусов ниже нормы.
Температура около нормы будет в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Крыму.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН заявил, что ко Дню всех влюбленных в Москву вернутся двадцатиградусные морозы.
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