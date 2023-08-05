Вильфанд предупредил о похолодании в Центральной России после аномальной жары

Как отметил синоптик, в первую половину недели в Москву и сопредельные регионы придет аномальная жара до 34 градусов.

«Переходный день будет в среду – еще температура около 25 градусов, она заметно понизится, но все равно ночь будет еще теплая - 16-18 градусов. Начиная с четверга - резкое значительное понижение температуры», — поделился Вильфанд.

Так, в четверг ожидается температура 20-23 градуса, с пятницы по воскресенье включительно — 18-23 градуса. Кроме того, метеоролог предупредил о кратковременных дождях во второй части следующей недели.

Ранее Роман Вильфанд в интервью НСН рассказал, что в предстоящие выходные в столичном регионе ожидается до +33 градусов, однако уже с 9 августа температура начнет снижаться.

