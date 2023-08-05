Вильфанд предупредил о похолодании в Центральной России после аномальной жары
Кратковременные дожди и похолодание до 18-23 градусов ожидаются на следующей неделе в Центральной России. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.
Как отметил синоптик, в первую половину недели в Москву и сопредельные регионы придет аномальная жара до 34 градусов.
«Переходный день будет в среду – еще температура около 25 градусов, она заметно понизится, но все равно ночь будет еще теплая - 16-18 градусов. Начиная с четверга - резкое значительное понижение температуры», — поделился Вильфанд.
Так, в четверг ожидается температура 20-23 градуса, с пятницы по воскресенье включительно — 18-23 градуса. Кроме того, метеоролог предупредил о кратковременных дождях во второй части следующей недели.
Ранее Роман Вильфанд в интервью НСН рассказал, что в предстоящие выходные в столичном регионе ожидается до +33 градусов, однако уже с 9 августа температура начнет снижаться.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru