Вильфанд предупредил о похолодании в Центральной России после аномальной жары

Кратковременные дожди и похолодание до 18-23 градусов ожидаются на следующей неделе в Центральной России. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.

Гидрометцетр: в Москве в субботу +32

Как отметил синоптик, в первую половину недели в Москву и сопредельные регионы придет аномальная жара до 34 градусов.

«Переходный день будет в среду – еще температура около 25 градусов, она заметно понизится, но все равно ночь будет еще теплая - 16-18 градусов. Начиная с четверга - резкое значительное понижение температуры», — поделился Вильфанд.

Так, в четверг ожидается температура 20-23 градуса, с пятницы по воскресенье включительно — 18-23 градуса. Кроме того, метеоролог предупредил о кратковременных дождях во второй части следующей недели.

Ранее Роман Вильфанд в интервью НСН рассказал, что в предстоящие выходные в столичном регионе ожидается до +33 градусов, однако уже с 9 августа температура начнет снижаться.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:РегионыПогодаГидрометцентр РоссииРоман Вильфанд

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